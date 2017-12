Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CDU/CSU und SPD werden die erste Runde ihrer Sondierungsgespräche am 7. Januar beginnen und wollen bis zum 12. Januar ein Ergebnis vorlegen. Das gaben die Parteien in einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden bekannt. "Das war ein gutes Gespräch in vertrauensvoller Atmosphäre", erklärten sie. "Wir haben uns über das weitere Verfahren der Sondierungen verständigt."

Weitere Gespräche sollen demnach vom 8. bis 11. Januar 2018 mit dem Ziel erfolgen, "zum 12. Januar 2018 ein Ergebnis vorzulegen, das in den Parteigremien und Fraktionen beraten werden wird". Zu Jahresbeginn würden sich die Parteien in getrennten Sitzungen auf den Beginn der Sondierungsgespräche am 7. Januar 2018 vorbereiten. SPD-Chef Martin Schulz hatte zuvor über Twitter bestätigt, dass die SPD zu dem Ergebnis einen Sonderparteitag am 21. Januar in Bonn veranstalten will.

Für die Gespräche wurden laut der Erklärung einzelne Themencluster vereinbart, darunter Finanzen/Steuern, Energie/Klimaschutz/Umwelt, Soziales/Rente/Gesundheit/Pflege und Europa.

