FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwochnachmittag seine Tagesverluste ausgeweitet und ist wieder unter 13 100 Punkte gerutscht. Zuletzt stand ein Minus von 0,92 Prozent auf 13 093,98 Punkte zu Buche. Börsianer verwiesen als Belastung auf den verhaltenen Börsenstart an der Wall Street. Zudem zog der Euro zuletzt wieder deutlich an, was Exporte in Länder außerhalb der Eurozone verteuern kann.

Am Markt galt derweil die Aussicht auf eine US-Steuerreform noch vor Weihnachten schon als eingepreist, nachdem der Dax zu Wochenbeginn schon deutlich davon profitiert hatte./la/mis

ISIN DE0008469008

AXC0241 2017-12-20/16:40