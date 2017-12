Die Kursschwankungen beim Bitcoin bereiten nicht nur den Anlegern, sondern mittlerweile auch der EU-Kommission Sorge. Die Regulierungsbehörden sollten laut Kommissionsvizepräsident ihre Warnungen aktualisieren.

Die EU-Kommission beobachtet die Turbulenzen rund um den Bitcoin und andere Digitalwährungen zunehmend mit Sorge und fordert die Regulierer zu eindringlicheren Warnungen auf. Man habe den Bitcoin in den vergangenen Wochen mit großer Aufmerksamkeit im Blick gehabt, sagte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel. Er habe europäische ...

