Am heutigen Dienstag wird das US-Repräsentantenhaus voraussichtlich über den endgültigen Gesetzesentwurf zur Reform abstimmen. Die Abstimmung im Senat wird entweder ebenfalls am Dienstag oder am morgigen Mittwoch erfolgen.

Nach einer kurzen Pause in Folge des kräftigen vorherigen Anstiegs sollte der DAX aber bis Jahresende weiter zulegen können und Kurs auf 13.600 Punkte nehmen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX dreht in Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 13.300 Punkten.

Über 13.250 Punkten weiterer Kursanstieg bis 13.525 und 13.600 Punkte.

Unter 13.200 Punkten rücken 13.000 Punkte wieder ins Visier.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat über 13.250 Punkten weiteres Aufwärtspotenzial bis 13.600 Punkte und höher. Unter 13.200 Punkten ist mit einem erneuten Rücklauf bis 13.000 Punkte zu rechnen.

Sentiment

DAX (Woche 51)

Sentiment in laufender Woche mit starker Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten. ...

