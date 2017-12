Cincinnati, Ohio (ots) -



Kao USA Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kao Corporation, hat heute den erfolgreichen Abschluss der Vertragsverhandlungen zur Übernahme von Oribe Hair Care bekanntgegeben. Kao, ein führender Hersteller und Vermarkter von Top Beauty-Marken, der weltweit für Innovation und Qualität bekannt ist, übernimmt Oribe Hair Care LLC von den Eigentümern, zu denen unter anderem Luxury Brands Partners LLC gehören. Das Unternehmen gilt mit seinen kreativen Marken und seiner besonderen Unternehmenskultur als Vorreiter in der Beauty-Branche. Daniel Kaner, Mitgründer und derzeit Co-President von Oribe Hair Care wird President der neu erworbenen Einheit. Einzelheiten zur Kaufvereinbarung wurden nicht veröffentlicht.



Oribe wird Teil des Portfolios professioneller Marken der Kao Salon Division. Dazu zählen Goldwell, eine salon-exklusive Full-Service-Serie mit Premium-Haarpflegeprodukten für professionelle Ansprüche, sowie die Marke KMS mit global inspirierten Haarpflege- und Styling-Produkten für kreative Stylisten und ihre Kunden.



Oribe hat sich von einer renommierten Haarpflegemarke zu einer globalen Instanz im Beauty-Markt entwickelt, die Haar-, Haut- und Körperpflege sowie Makeup, dazugehörige Utensilien und Accessoires anbietet. Die Marke ist prominent in führenden professionellen Salons vertreten und wird über die wichtigsten Fachhändler weltweit vertrieben.



"Oribe ist eine herausragende Marke, die perfekt in das Markenportfolio von Kao Salon passt", betont Corty Couts, Global President, Kao Salon Division. "Daniel ist eine spannende und inspirierende Ergänzung für unser Management-Team. Seine neue Funktion als President garantiert nicht nur eine Fortführung all dessen, was Oribe so außergewöhnlich macht. Er wird zudem auch unsere Unternehmensmission weiterentwickeln, weltweit die kreativsten und erfolgreichsten Stylisten und Salons zu begeistern."



"Kao ist das optimale Unternehmen für Oribe Hair Care, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen", sagt Kaner. "Ich habe großen Respekt vor dem Unternehmen und seinem talentierten Führungsteam. Unsere Freundschaft und unsere Geschäftsbeziehung reichen Jahre zurück und haben sich mit der strategischen Partnerschaft zwischen Oribe und Goldwell in den Vereinigten Staaten gefestigt. Wir waren immer davon überzeugt, dass Haarpflege ein intensives und luxuriöses Erlebnis sein sollte und Kao ist für die hohen Standards, die wir uns selbst gesetzt haben, eine große Unterstützung."



"Mit seiner Ausrichtung auf Luxusprodukte erfüllt Oribe die Anforderungen an eine Prestige-Serie im Kao Salon Produktportfolio", ergänzt Couts. "Das globale Vertriebsnetz von Kao Salon wird Oribe zudem ermöglichen, international zu wachsen."



"Es ist ein bittersüßer Moment, sich von einer Marke zu verabschieden, die Oribe Canales, Daniel Kaner und ich vor fast zehn Jahren gegründet und aufgebaut haben", sagt Tevya Finger, CEO von Luxury Brand Partners. "Ich bin sehr stolz auf das, was Oribe Hair Care seit der Gründung erreicht hat und ich freue mich darauf zu sehen, wie Kao die Marke auf globaler Ebene weiterentwickelt."



Oribe wird seinen Sitz unter dem derzeitigen Management weiterhin in New York City haben und an die Kao Salon Division berichten. Die Akquisition ist vorbehaltlich normaler regulatorischer Überprüfung und Zustimmung.



Über Kao Salon Division: Die Kao Salon Division ist Teil der Kao Beauty Care Business Division und bietet Stylisten rund um den Globus salon-exklusive Produkte und Services. Sie ist Vorreiter und Trendsetter in der professionellen Haarpflegeindustrie und zugleich Heimat der beiden Marken Goldwell und KMS. Kao Salon verfolgt die Mission, das Leben der Stylisten, Salonbesitzer und ihrer Kunden durch Partnerschaften, Wachstum im Salongeschäft sowie einem salon-exklusiven Portfolio an Services, innovativen Produkten und inspirierender Ausbildung zu bereichern.



Über Oribe Hair Cair: Oribe Hair Care hat den Standard für professionelle Haarpflege innerhalb des Markts für exklusive Haarpflege gesetzt. Durch die Mischung von innovativen Rezepturen, leistungsstarken Produkten, prämierten Verpackungen und einer einzigartigen Ausbildung hat sich Oribe zu einer bekannten Beauty Instanz für Stylisten und Verbraucher mit besonderem Geschmack entwickelt.



Über Luxury Brand Partners: Luxury Brand Partners entwickelt und fördert renommierte, von Künstlern inspirierte Beauty-Marken, die einen Fokus auf Innovation und Leidenschaft für kreatives Denken haben. Mit Büros in Miami und New York City bietet unser Unternehmens-Portfolio leistungsstarke Produkte und Spitzenqualität in der Ausbildung, die sowohl künstlerische als auch unternehmerische Perspektiven einbezieht. Zu Luxury Brand Partners zählen R+Co, Smith & Cult, IGK, V76 by Vaughn und Pulp Riot.



