Am Montagabend feierte Marius Müller-Westernhagen den krönenden Abschluss seiner "MTV Unplugged"-Tour in der Münchner Olympiahalle. Mit gut 100.000 Besuchern insgesamt waren nicht nur die Konzerte ein Riesenerfolg. Auch das dazugehörige Live-Album "MTV Unplugged" verkaufte sich bisher über 200.000 mal und erreichte damit Platin-Status. Universal Music überreichte Marius Müller-Westernhagen und seinem Team im Anschluss an seinen umjubelten Auftritt um Mitternacht im Hotel diesen Award.



Mit 16 Millionen verkauften Tonträgern zählt Marius Müller-Westernhagen zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern und Musikern. Sein "MTV Unplugged", das im Juli 2017 von keinem Geringeren als Regisseur Fatih Akin in der Berliner Volksbühne inszeniert wurde, war daher längst überfällig. Zu hören und sehen gibt es eine Werkschau aus über 40 Jahren, die großen und die kleinen Songs eines gereiften Künstlers. Nah, vertraut und doch so neu und überraschend präsentiert Westernhagen Hits wie "Freiheit", "Willenlos", "Weil ich Dich liebe", "Sexy" oder "Alphatier". Musikalische Unterstützung holte er sich durch Gäste wie Selig-Sänger Jan Plewka, seinen ehemaligen WG-Freund Udo Lindenberg, die Straßenmusikerin Elen Wendt, seine Tochter Mimi und seine Frau Lindiwe Müller-Westernhagen.



Wer für die diesjährige "MTV Unplugged"-Tour kein Ticket mehr bekommen hat, hat im nächsten Jahr die Chance, die akustischen Interpretationen seiner Hits zu erleben. Im August 2018 kommt Marius Müller-Westernhagen noch einmal mit den besonderen Konzertabenden auf die deutschen Bühnen:



17.08.2018 St. Goarshausen / Loreley, Loreley Freilichtbühne 19.08.2018 Bremen, ÖVB-Arena 22.08.2018 Frankfurt, Festhalle 24.08.2018 Berlin, Mercedes-Benz Arena 25.08.2018 Leipzig, Arena 29.08.2018 Oberhausen, König-Pilsener Arena 31.08.2018 Rostock, Ostseestadion Tickets unter: www.eventim.de



