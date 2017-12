New York - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch im frühen Handel richtungslos gezeigt. Moderate Gewinne und Verluste wechselten sich ab. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,12 Prozent auf 24 723,83 Punkte. Noch am Montag hatte der wichtigste Index der Wall Street in Erwartung von noch vor dem Heiligen Abend bewilligten Steuergeschenken an Unternehmen ein Rekordhoch bei 24 876 Punkten erklommen.

Auch der S&P 500 und die Nasdaq-Börsen hatten Bestmarken erreicht. Zur Wochenmitte nun ging es für den marktbreiten S&P 500 zuletzt um 0,16 Prozent auf 2677,10 Punkte abwärts. Der Nasdaq 100 sank um 0,46 Prozent auf 6450,89 Zähler.

Besser als erwartet ausgefallenen Häuserdaten konnten die Anleger nicht nachhaltig überzeugen. Im Fokus bleibt hingegen die Steuerreform, die kurz davor steht, in trockene Tücher verpackt zu werden. Inzwischen auch vom Senat abgenickt, soll es in Kürze noch eine letzte Abstimmung geben. Zudem kündigte das Weisse Haus noch für diesen Abend ein "Event" mit Trump in Anwesenheit von Kongressmitgliedern ...

