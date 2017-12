In Katalonien finden am Donnerstag Regionalwahlen statt Umfragen bleiben unklar, CatComu könnte entscheidenden Beitrag leisten SPA35 (zugrundeliegender IBEX-Future) befindet sich in der Nähe einer wichtigen Unterstützungszone

Zusammenfassung:Das Regionalparlament hat vor zwei Monaten einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt. Im Gegenzug löste die spanische Regierung zum ersten Mal den Artikel 155 aus und forderte eine schnelle Regionalwahl in der rebellischen Region. Die Abstimmung findet am kommenden Donnerstag statt. In dieser Analyse diskutieren wir das mögliche Ergebnis der Wahl und werfen einen Blick auf den SPA35 (zugrundeliegender IBEX-Future). Was ist seit dem Unabhängigkeitsreferendum passiert? Separatisten waren in Katalonien immer eine wichtige Kraft, aber der Konflikt erreichte Anfang Oktober seinen Höhepunkt, als das illegale Unabhängigkeitsreferendum abgehalten wurde. Nach Angaben der Unabhängigkeitsaktivisten sprachen sich 90% der Wähler dafür aus, die Beziehungen zu Madrid aufzuheben. In diesem Kontext ist jedoch hinzuzufügen, dass die Wahlbeteiligung weniger als 50% betrug. Nach einigen Wochen der Proteste, Drohungen seitens der spanischen Regierung und widersprüchlichen Signalen von Führern separatistischer Gruppen kündigte das Regionalparlament ...

Den vollständigen Artikel lesen ...