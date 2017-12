Liebe Leser,

die Aktie von Dialog Semiconductor plc (kurz "Dialog Semi") hat sich nach dem Kursrutsch bekanntlich stabilisiert und zuletzt sogar wieder etwas zugelegt. In dem Zusammenhang ist es interessant, wie sich eigentlich die größeren Aktionäre des Unternehmens verhalten haben. Dazu teilte Dialog Semi mit, dass die chinesische "TSINGHUA UNIVERSITY" ihre Beteiligung an Dialog Semi zuletzt etwas aufgestockt hat. So ist die Zahl der Stimmrechte von knapp 6,2 Mio. auf knapp 6,9 Mio. ... (Peter Niedermeyer)

