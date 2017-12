Capital Stage hat sein Solar- und Windpark-Portfolio in Deutschland ausgebaut. Trotz der Expansion auf andere Märkte will das Untenehmen auch auf dem Heimatmarkt weiter wachsen, betont Unternehmens-Chef Dierk Paskert.Capital Stage hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass es einen Windpark in der Nähe von Köln mit einer Gesamtleistung von etwa fünf Megawatt sowie einen Photovoltaik-Park bei Magdeburg mit einer Kapazität von rund 4,3 Megawatt erworben hat. Beide Parks kosteten demnach rund 15 Millionen Euro, Capital Stage erwartet ab dem ersten vollen Betriebsjahr Umsatzbeiträge von über 1,3 Millionen ...

