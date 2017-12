Südkorea ist derzeit einer der heißesten Handelsplätze für virtuelle Währungen. Doch eine durch möglicherweise nordkoreanische Panzerknacker ausgelöste Börsenpleite und ein Betrugsfall erschüttern die Kryptowährungen.

Einer der wichtigsten Handelsplätze für virtuelle Währungen liegt derzeit in Ostasien, genauer gesagt: in Südkorea. Doch der Handelsplatz ist erschüttert. Am Dienstag musste die dort ansässige Bitcoin-Börse Youbit Konkurs anmelden. Hacker raubten zuvor 17 Prozent der Einlagen. Der Kurs sackte ab. Am Mittwoch folgte der zweite Schlag für die Fans der jungen Währungen. Die Staatsanwaltschaft der südkoreanischen Stadt Incheon hob einen globalen Betrug durch ein in den USA gemeldetes Unternehmen aus, das den Bitcoin-Rivalen Ethereum münzt. Die Ermittler werfen der amerikanisch-koreanischen Ethereum-Mine Mining Max vor, seit September 2016 insgesamt 270 Millionen US-Dollar von weltweit 18.000 Investoren eingeworben und veruntreut zu haben.

Mit dem Versprechen hoher Renditen wurde den Opfern Geld für Computer abgenommen, die durch bestimmte Rechenoperationen die neuen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum erzeugen. Doch die Firma kaufte laut der südkoreanischen Staatsanwaltschaft nur für 80 Millionen US-Dollar Rechner. Den Rest zweigten die Eigner für sich ab oder überschütteten ihre größten Investoren mit Geschenken. Das konnten Geld-Geschenke sein oder auch Rolex-Uhren und Mercedes-Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen sind wohl 110 Millionen US-Dollar aus diesen Geschäften auf ausländischen Konten versteckt.

Gedeckt wurde der Schwindel mit einem aggressiven Schneeballsystem. Jeder Investor musste mindestens 3200 US-Dollar in die Firma stecken. Gleichzeitig wurde ...

