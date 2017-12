Lieber Leser,

die E.ON Aktie war in der vergangenen Woche dank dem herben Einbruch in der RWE-Aktie ebenfalls belastet. Ein Minus von 4 % stand zu Buche. In der Spitze wurde ein Minus von 8,66 % erreicht. Die Aktie erholte sich leicht, doch ab Mitte der aktuellen Woche kann diese Erholung nicht mehr ausgebaut werden. Die E.ON-Aktie notiert am Mittwochmittag wieder im Minus.

Charttechnisch sieht es danach aus, als wäre der sekundäre, aufwärts gerichtete Trend noch intakt. Unterstützungen ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...