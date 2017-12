BERLIN, DEUTSCHLAND -- (Marketwired) -- 12/20/17 -- Redaktionelle Hinweise: Um das zu dieser Pressemitteilung zugehörige Bild anzusehen, besuchen Sie bitte den folgenden Link: Bombardier VLocity für Victorias Regional Rail Network

Das führende Unternehmen für Bahntechnik, Bombardier Transportation, wird zusätzliche 27 VLocity-Dieseltriebwagen für Transport for Victoria (TfV) und die Regierung des Bundesstaates Victoria bauen und liefern, womit die Flotte dann im Jahr 2019 aus 264 Triebwagen (88 x 3 Wagen-Sets) für den Passagierbetrieb bestehen wird. Der Gesamtwert des Vertrags beträgt ca. 146 Millionen AUD (112 Millionen USD, 95 Millionen Euro).

'zWir freuen uns, diese preisgekrönten Züge für Victorias Regional Rail Network in Partnerschaft mit der Regierung des Bundesstaats, TfV und V/Line liefern zu können", erklärte Andrew Dudgeon, Managing Director von Bombardier Transportation in Australien. Er fügte hinzu: 'zDiese Züge werden den Fahrgästen ein verbessertes Reiseerlebnis bieten und dazu beitragen, die Mobilitätsbedürfnisse einer schnell wachsenden Bevölkerung zu befriedigen. Dieser Auftrag zeigt das Vertrauen in unsere VLocity-Fahrzeugplattform, die in Victoria für die Einwohner Victorias entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde.

Die neuen Züge werden zu mehr als 69 % aus lokalen Bauteilen bestehen, über 600 Arbeitsplätze in der gesamten Bahnindustrie fördern und dazu beitragen, die Anforderungen des regionalen Schienennetzes zu erfüllen.

Im Rahmen des kürzlich von der viktorianischen Regierung angekündigten 18-Millionen-Dollar-Projekts für regionale Eisenbahnverbindungen, verbessert Bombardier nach dem erfolgreichen Abschluss eines Pilotprogramms in diesem Jahr die Konnektivität der Passagiere in der gesamten regionalen Flotte durch die Installation der 4G-Signaltechnologie in den Zügen.

Die VLocity-Züge, die Bombardier seit über zehn Jahren in Dandenong baut, sind seit 2005 im Regional Rail Network von V/Line im Einsatz und bringen monatlich rund 1,2 Millionen Einwohner Victorias sicher von A nach B. Die VLocity-Züge sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ausgelegt und befördern über 230 Fahrgäste pro Zug. Bewährte Komponenten und Systeme im Fuhrpark gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und minimieren Stillstandszeiten während der Wartung. Damit wird die maximale Verfügbarkeit der Flotte für den Passagierdienst unterstützt.

Bombardier ist seit mehr als 60 Jahren in Australien aktiv. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter an 21 Standorten und ist ein Komplettanbieter von Bahnlösungen und -dienstleistungen.

