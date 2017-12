Zürich (ots) - Gut eineinhalb Jahre ist es her, seit die Post den

Online-Marktplatz Kaloka gestartet hat. Nach Abschluss der Testphase

hat der gelbe Riese nun entschieden, das Pilotprojekt weiterzuführen

- und nach Bern und Zürich in weitere Schweizer Städte zu

expandieren. Man werde in den nächsten Monaten intensiv an der

Optimierung des Portals arbeiten, betont Konzernsprecher Oliver

Flüeler auf Anfrage der «Handelszeitung». Ziel sei, eine «skalierbare

Lösung» zu etablieren.



An welchen neuen Standorten das Portal lanciert werden soll, ist

dabei noch unklar. Die Post begründet ihre Vorwärtsstrategie mit dem

wachsenden Interesse an Kaloka: Seit Beginn des Pilots verzeichne der

Online-Marktplatz steigende Transaktionszahlen. Häufig bestellt

würden vor allem Lebensmittel und Gegenstände des täglichen

Gebrauchs. Da wolle man das Sortiment ausbauen. Nur wenig genutzt

werden dagegen die Speedy Shops an den Bahnhöfen, welche die Post

gemeinsam mit dem SBB betreibt.



Originaltext: Handelszeitung

