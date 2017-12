Zürich (ots) - Der Ex-Nationalbank-Präsident und Blackrock-Vize

Philipp Hildebrand will mit zwei Geschäftspartnern eine

Mineralwasser-Produktion in der Schweiz starten. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. «Erste Resultate zeigen,

dass wir hier gutes Wasser haben. Geplant ist eine kleine, feine

Mineralwasser-Produktion, mit diskreter Abfüllanlage auf dem

Blausee-Gelände», sagt André Lüthi. Der Globetrotter-Group-Chef

übernahm 2014 zusammen mit Hildebrand und dem

Swiss-Economic-Forum-Co-Gründer Stefan Linder den über 20 Hektar

grossen Blausee-Naturpark in der Berner Oberländer Gemeinde

Kandergrund.



Einen Terminplan zur Mineralwasser-Produktion kann Lüthi noch

nicht nennen: «Zunächst muss es stimmen bei Dingen wie

Bewilligungszyklen, Branding und Aufbau der Anlage.» Die Produktion

sei zunächst für den Eigengebrauch geplant, doch man denkt offenbar

weiter. Eine Vision sei der Export des Blausee-Mineralwassers in den

Orient.



