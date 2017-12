Zürich - Investis hat einen Kaufvertrag zur Übernahme der Société d'investissements immobiliers SII SA in Genf unterzeichnet, einer Immobiliengesellschaft mit einem Portefeuille von zehn Wohnliegenschaften in Genf. Als Kaufpreis nennt Investis einen Betrag von 108 Millionen Franken. Der Vollzug der Übernahme erfolgt voraussichtlich per 1. Februar 2018.

Der annualisierte Sollmietertrag ...

