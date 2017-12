FRANKFURT (Dow Jones)--Audi ruft in Deutschland 330.000 Autos wegen Brandgefahr zurück in die Werkstatt. Es gebe Probleme mit den elektrischen Anschlüssen eines Zusatzheizgerätes bei Dieselfahrzeugen, sagte ein Sprecher der Volkswagen-Tochter. Betroffen seien Modelle der Reihen A4, A5, A5 Cabrio und Q5, die in der Zeit von April 2011 bis Mai 2015 gefertigt worden seien.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

December 20, 2017 11:27 ET (16:27 GMT)

