Die Vorstandsmitglieder der operativen KTM AG, Hubert Trunkenpolz und Harald Plöckinger, wechseln per 1. Jänner 2018 zusätzlich in den Vorstand der börsenotierten KTM Industries AG von Stefan Pierer. Die bestehenden Vorstandsfunktionen bleiben aufrecht. Alfred Hörtenhuber hört in der KTM Industries AG auf und wechselt mit ...

