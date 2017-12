SAN DIEGO, 20. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience International ("CrownBio") (TWSE: Tickersymbol 6554) hat am 19. Dezember 2017 mit JSR Corporation ("JSR") und Gallo Merger Sub Corp eine Vereinbarung und einen Plan zur Unternehmenszusammenlegung (die "Zusammenlegungsvereinbarung") abgeschlossen, gemäß der und vorbehaltlich der darin enthaltenen aufschiebenden Bedingungen Gallo Merger Sub Corp mit CrownBio zusammengelegt und darin verschmolzen wird, wobei CrownBio als weiter bestehendes Unternehmen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft ist (die "Zusammenlegung"). Die Zusammenlegung und die Zusammenlegungsvereinbarung wurden vom Verwaltungsrat von CrownBio am 19. Dezember 2017 einstimmig genehmigt. Gemäß der Zusammenlegungsvereinbarung wird jede der unmittelbar vor dem Wirksamwerden der Zusammenlegung ausgegebenen und umlaufenden Stammaktien von CrownBio annulliert und erlischt im Austausch für das Recht auf den Bezug von NTD 75,00 je Anteil in Barmitteln ohne Zinsen. Der Kaufpreis je Anteil von NTD 75,00 entspricht einem Aufschlag von 104,6 % auf den mit einem 30-Tage-Volumen gewichteten Durchschnittspreis (zum 19. Dezember 2017) von CrownBios Stammaktien an der Taipei Exchange. Nach Vollzug der Zusammenlegung wird CrownBio zur 100%igen Tochtergesellschaft von JSR. Die Notierung von CrownBio an der Taipei Exchange und der Status des Unternehmens als Aktiengesellschaft werden aufgehoben.

CrownBio wird am 8. Februar 2018 eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, um die geplante Zusammenlegung zu erörtern. Der Abschluss der vorgeschlagenen Zusammenlegung unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zustimmung der Hauptversammlung und der Regulierungsbehörden. Der Vollzug der Zusammenlegung ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft. Der Abschluss der Zusammenlegung wird für das Ende des zweiten Quartals 2018 erwartet.

JSR ist ein führender Anbieter von Produkten aus den Bereichen Petrochemie, Feinchemie, Biowissenschaften und Lithium-Ionen-Kondensatoren in Japan und auf internationaler Ebene. Der Geschäftsbereich Life Sciences von JSR liefert In-vitro-Diagnostika und -Reagenzien zur Unterstützung der medizinischen Forschung und Diagnose, Bioprozessmaterialien für die personalisierte und biotechnologische Medizin sowie medizinische Polymere, die weltweit in zahlreichen medizinischen Produkten verwendet werden. Die vorgeschlagene Transaktion erkennt die Wertschöpfung von CrownBio an und bietet den Aktionären von CrownBio Liquidität zu einem Premium-Preis. Für CrownBio, seine Mitarbeiter und Kunden stärkt die Transaktion die Rolle des Unternehmens als führende translationale Medizinplattform für die Zielvalidierung von Arzneimitteln, für Wirksamkeitstests sowie die Charakterisierung von Patientenreaktionen. Sie ermöglicht die nahtlose Bereitstellung von Services, angefangen bei der Arzneimittelforschung bis zur Herstellung, während gleichzeitig neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Arzneimittelentwicklung geschaffen werden.

Jefferies Hong Kong Limited fungierte als exklusiver Finanzberater für CrownBio. Cooley LLP, Lee and Li Attorneys-at-Law sowie Conyers Dill & Pearman fungierten als Rechtsberater für CrownBio.

