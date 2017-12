Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wels (pta026/20.12.2017/17:35) - Die Vorstandsmitglieder der operativen KTM AG Mag. Hubert Trunkenpolz und DI Harald Plöckinger werden mit Wirkung zum 1. Jänner 2018 zusätzlich in den Vorstand der börsenotierten KTM Industries AG berufen.



Ihre bestehenden Vorstandsfunktionen bei der KTM AG, Mag. Hubert Trunkenpolz ist für Vertrieb, Marketing und Kundendienst zuständig und DI Harald Plöckinger für die Bereiche Produktion, Einkauf, Logistik und Business Development, bleiben weiterhin bestehen.



Herr Ing. Alfred Hörtenhuber beendet sein Vorstandsmandat in der KTM Industries AG vorzeitig und wechselt ab Jänner 2018 in den Vorstand der Pierer Industrie AG.



Über die KTM Industries - Gruppe Die KTM Industries-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Innerhalb der Gruppe besteht ein hoher Grad an technologischer Vernetzung, welcher in Europa in dieser Form einzigartig ist. Strategische Partnerschaften auf operativer Ebene stärken die Wettbewerbsfähigkeit in unseren relevanten Märkten. All diese Faktoren sind die Grundlage für den hohen Innovationsgrad der KTM Industries-Gruppe und sichern den organischen Wachstumskurs nachhaltig ab.



(Ende)



Aussender: KTM Industries AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: info@ktm-industries.com Website: www.ktm-industries.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000820659 (Aktie), AT0000A0WQ66 (Anleihe), AT0000A1MBL8 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1513787700510



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2017 11:35 ET (16:35 GMT)