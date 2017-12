Zuhause muss deswegen nicht rund um die Uhr Festbeleuchtung eingeschaltet sein. Spezielle Räume, Zonen und Plätze höher zu beleuchten, kann schon ausreichen: Mehr Licht in der Küche hilft, Unfälle zu vermieden. Höhere Lichtstärken in der Leseecke oder über Tischen erleichtern die Lektüre und feinere Arbeiten. Stufenlos gedimmtes Licht verändert die Stimmung und erlaubt die Anpassung an unterschiedliche Raumnutzungen. Flexibilität bieten auch Leuchten und Leuchtmittel mit mehreren Einstellungen für Helligkeit und Lichtfarbe. Sie werden per App, Fernbedienung, per Touch oder durch mehrfaches Schalten bedient.

Blendung vermeiden

Das ältere Auge ist blendungsempfindlich. Hindernisse werden nicht rechtzeitig erkannt, Unfälle und ...

