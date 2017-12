Chicago (ots/PRNewswire) - Coveris, (oder "das Unternehmen"), ein weltweit tätiger Premuim-Produzent von Verpackungen, hat heute bekannt gegeben, dass es Jakob A. Mosser mit Wirksamkeit zum 8. Januar 2018 zum Chief Executive Officer bestellt hat. Mosser wird die Verantwortlichkeiten des CEO vom Interims-CEO Dimitri Panayotopoulos übernehmen, der dem Unternehmen weiterhin als Vorstandsvorsitzender dienen wird.



"Ich freue mich sehr, bei Coveris anfangen zu können", sagte Mosser. "Das Unternehmen hat sich in Sachen Innovationen und Service einen exzellenten Ruf aufgebaut, und ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um für neues Wachstum zu sorgen und um die Erfolgsgeschichte von Coveris fortzuschreiben."



Mosser hat sich über 30 Jahre lang eine internationale Karriere aufgebaut, in deren Verlauf er eine Reihe leitender Führungspositionen in der Verpackungsindustrie innehatte - vom Geschäftsführer bis zum CEO sowohl in Europa als auch in Nordamerika. 2006 konnte Mosser Unterland erfolgreich restrukturieren, was schließlich zum Verkauf des Geschäftsbetriebs an Mondi führte. Nachdem er einige Jahre als CEO für die Consumer Flexibles Division von Mondi tätig war, gründete er Schur Flexibles und baute das Unternehmen zu einem der sieben besten Betriebe für flexible Verpackungen in Europa aus, wobei der Schwerpunkt hier auf den Märkten für Lebensmittel, ausgewählte Pharmaprodukte und Tabak lag. 2016 wurde Schur Flexibles erfolgreich an den Private-Equity-Fonds Lindsay Goldberg verkauft und Mosser war hier, bevor er zu Coveris kam, weiterhin als CEO des Unternehmens tätig.



"Wir betrachten es als großes Privileg, dass wir mit Jakob Mosser eine erfahrene Führungskraft aus der Verpackungsbranche in unser Führungsteam aufnehmen dürfen. Jakob Mosser wird nicht nur sein ausgezeichnetes Verständnis der Branche für flexible Verpackungen bei Coveris einbringen, sondern ebenso sein unter Beweis gestelltes unternehmerisches Denken", sagte Panayotopoulos. "Seine starken Führungseigenschaften werden es Coveris ermöglichen, in den kommenden Jahren die Ambitionen und Visionen des Unternehmens erfolgreich umzusetzen."



Über Coveris



Als ein führendes, international tätiges Produktionsunternehmen ist die Coveris Holdings SA bestrebt, die Lösungen bereitzustellen, die die Sicherheit, die Qualität und den Komfort der Produkte, die wir jeden Tag nutzen, verbessern. Die Coveris Holdings entwickelt in Partnerschaften mit den anerkanntesten Marken der Welt lebensnotwendige Produkte, die alles schützen - von den Lebensmitteln, die wir essen, über Sanitätsartikel bis hin zu Touchscreen-Gräten in unserer Hosentasche - und womit wir jeden Tag einen Beitrag für das Leben von Millionen von Menschen leisten. Die Coveris Holdings ist ein verbundenes Portfolio-Unternehmen von Sun Capital Partners, Inc.



Sämtliche in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, die sich auf geschäftliche Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen erwartet bzw. vermutet wird, dass sie in der Zukunft eintreten werden bzw. eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen drücken die derzeitigen Erwartungen und Projektionen im Hinblick auf die voraussichtlichen finanziellen Bedingungen, die Ziele und die zukünftige Leistung von Coveris aus. Sie unterliegen Unsicherheiten und Faktoren, die mit dem Geschäftsbetrieb und dem geschäftlichen Umfeld von Coveris zusammenhängen und die sämtlich schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle durch Coveris liegen. Solche Unsicherheiten und Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Coveris wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Ergebnissen abweichen. Des Weiteren gilt jede dieser zukunftsgerichteten Aussagen lediglich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und es wird, mit Ausnahme einer gesetzlichen Vorgabe, keinerlei Verpflichtung übernommen, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Veröffentlichung bzw. das Eintreten von vorhergesehenen oder unvorhergesehenen Ereignissen oder Umständen widerzuspiegeln.



