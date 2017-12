Zürich (ots) - Der Afrika-Konzern Lonrho um die beiden Schweizer

Milliardäre Rainer-Marc Frey und Thomas Schmidheiny hat einen neuen

operativen Leiter, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe

schreibt. Seit November arbeitet der Ex-Panalpina-Chef und

Ex-DKSH-COO Bruno Sidler als Group Chief Operating Officer bei

Lonrho. Der Afrika-Konzern schrieb im Geschäftsjahr 2016 einen

Betriebsverlust von 37 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 130

Millionen Dollar.



Seit 2014 hat sich der Umsatz bei Lonrho halbiert, die Zahl der

Mitarbeiter sank von über 3800 auf 830. Mitte 2013 kauften Frey und

Schmidheiny das Afrika-Konglomerat für 270 Millionen Franken. Geplant

war, einen Milliardenkonzern zu formen, der gemäss Bankunterlagen ab

2015 profitabel und nachhaltig mit dem Aufschwung in Afrika wachsen

sollte.



Davon ist Lonrho weit entfernt. Bruno Sidler, der neue COO, füllt

nun teilweise jene Lücke aus, die der Ex-Nestlé-Manager Roland

Decorvet hinterlassen hat. Decorvet war von Herbst 2015 bis Frühjahr

2016 Lonrho-CEO - seither gibt es keinen Chef mehr beim

Afrika-Vehikel. Decorvet kassierte für seinen Kürzesteinsatz satte

1,3 Millionen Dollar - davon 600 000 Dollar als Kompensation für

seinen Rauswurf.



Originaltext: Handelszeitung

