DAX ist kaum wiederzuerkennen - Deutsche Post auf Rekordjagd

Genauso wie am Dienstag, bot sich Anlegern im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) auch zur Wochenmitte ein starkes Kontrastprogramm zu dem Kursfeuerwerk vom Montag, als von Anlegerseite noch der Beginn der diesjährigen Jahresend- bzw. Weihnachtsrallye gefeiert wurde.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer legte den Rückwärtsgang ein. Schuld war wieder einmal ein stärkerer Euro. Außerdem war der Jubel an der Wall Street über die Steuerreform auch nicht mehr besonders groß, so dass der DAX keinen Schub von den US-Börsen erhalten konnte.

Das waren die Tops & Flops. In einem schwachen Gesamtmarktumfeld gehörte die ProSiebenSat.1-Aktie (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) heute im DAX zu den wenigen Lichtblicken. Die Aktie des Medienkonzerns konnte dabei ihre jüngste Erholung nach einer kurzen Pause wieder fortsetzen. Allerdings reichte es aufgrund des schwachen Umfelds in der Spitze lediglich zu einem Kursplus von einem knappen Prozent. Lange Zeit hielt sich auch die Deutsche-Post-Aktie (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) an der Indexspitze. Starke Zahlen und eine höhere Prognose beim US-Konkurrenten FedEx FedEx (WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063) hatten das Papier auf ein neues Rekordhoch getrieben. Einen etwas schwächeren Tag erlebte dagegen die SAP-Aktie (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600). Trotz eines positiven Analystenkommentars verlor die Aktie des größten europäischen Softwarekonzerns zeitweise knapp 2 Prozent an Wert.

