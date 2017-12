Europas Investmentbanken dürfen nach dem Brexit ihre Londoner Geschäfte wie bisher fortsetzen, schlägt die Bank of England vor. Brüssel zeigt sich unbeeindruckt - Bedingungen für britische Banken sollen verschärft werden.

Die Deutsche Bank kann aufatmen. Die britische Bankenaufsicht will die Rahmenbedingungen für europäische Investmentbanken nach dem Brexit nicht verschärfen. Das heißt, die Banken müssen ihre Londoner Zweigstellen nicht in Töchter umwandeln. Das kündigte die bei der Bank of England angesiedelte Prudential Regulation Authority (PRA) am Mittwoch an.

Geldhäuser wie die Deutsche Bank hatten befürchtet, dass Großbritannien auf Tochterfirmen bestehen würde. Das wäre teuer geworden. Außerdem hätte es viel Kapital im Ausland gebunden.

Zweigstellen sind deutlich günstiger als Töchter. Sie können auf das Kapital der Zentrale zurückgreifen, kontrolliert wird das Ganze aus der Heimat. Eine Tochter hingegen müsste eigenes Kapital für den Notfall bereithalten und würde wie eine eigenständige Bank von der britischen Aufsicht kontrolliert. Für die Deutsche Bank ist der Standort London sehr wichtig. Immerhin beschäftigt sie ganze 9000 Mitarbeiter dort.

Der Vorstoß der Bank of England, der mit der britischen Regierung abgestimmt ist, ist nicht uneigennützig. Die Regierung will die ausländischen Banken im Land halten, weil sie Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen und zur Exportquote beitragen. "Banken werden weiterhin hier Geschäfte machen können und so sicherstellen, dass die Londoner City ihre globale Stellung behält", sagte Premierministerin Theresa May im Unterhaus.

Das Angebot ist auch eine Geste des guten Willens, um die Brexit-Verhandlungen im Sinne der Londoner City zu beeinflussen. Bislang stößt die britische Forderung nach ...

