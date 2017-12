Zürich (ots) - Gegen die Grossbank UBS ist bei der

Staatsanwaltschaft des Kantons Zug eine Strafanzeige wegen des

Verdachts auf qualifizierte Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt sowie

wegen Verletzung der Meldepflicht bei Verdacht auf

Geldwäschereihandlungen erstattet worden, wie die «Handelszeitung» in

ihrer neusten Ausgabe schreibt. Eingereicht hat die Strafanzeige die

IDC-Stiftung mit Sitz in Zug.



Die Stiftung vertritt über 300 mutmasslich geschädigte Aktionäre

der konkursiten Zuger Pharmafirma Amvac. Es geht um eine

Schadenssumme in der Höhe von rund 70 Millionen Franken. Die UBS war

gemäss Untersuchungsbericht der Zuger Staatsanwaltschaft, welcher der

«Handelszeitung» vorliegt, seit Jahren die Geschäftsbank der

Pharmafirma und führte zugleich auch die Privatkonten der

Amvac-Chefin und der Amvac-Präsidentin, gegen die in Zug ein

Strafverfahren wegen betrügerischen Aktienhandels läuft.



Die IDC-Stiftung ist deshalb überzeugt, dass die Grossbank das

«mutmassliche deliktischen Geldkreislaufsystem» hätte erkennen und

melden müssen. «Hätte die Bank eins und eins zusammengezählt, hätten

viele Kleinanleger vor grossem Schaden bewahrt werden können», sagt

IDC-Stiftungs-Sprecher Raymond Jean Lacoste.



Die Amvac-Chefin verkaufte gemäss Untersuchungsbericht zwischen

2006 und 2015 über ihre UBS-Konten mehrere Millionen Amvac-Aktien und

erzielte so einen Erlös von 59 Millionen Franken. Auf die UBS-Konten

der Amvac-Präsidentin sollen Verkaufserlöse in der Höhe von 14

Millionen Franken geflossen sein. Die Grossbank wollte sich zum Fall

nicht äussern.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90