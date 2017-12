Liebe Leser,

bei der Aktie der Bitcoin Group SE steht ein wichtiger Bestandteil bereits im Namen: Bitcoin! Dieses Thema war in den vergangenen Wochen an den Finanzmärkten nahezu in aller Munde. Und es sollte nicht vergessen werden, dass der Handelsplatz Bitcoin.de eine 100%ige Tochter der Bitcoin Group ist. Das Thema Bitcoin ist gewissermaßen auch bei breiteren Anlegerschichten angekommen, nachdem nun auch an Bitcoin-Futures an der CME in Chicago gehandelt werden. Dies könnte institutionellen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...