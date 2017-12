Die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump ist unter Dach und Fach. Nach dem Senat stimmte am Mittwoch auch das Repräsentantenhaus dem Gesetz zu, das massive Entlastungen für Unternehmen vorsieht.

Die größte US-Steuerreform seit mehr als 30 Jahren setzt die deutsche Politik unter Handlungsdruck. Das Prestige-Projekt von US-Präsident Donald Trump nahm am Mittwoch im Repräsentantenhaus in einem erneuten Votum die letzte Hürde, da ein Verfahrensfehler eine zweite Abstimmung notwendig machte. Der Senat hatte bereits grünes Licht gegeben. In Deutschland zeigte sich das Bundeswirtschaftsministerium zwar erleichtert, dass die Reform die befürchtete Importsteuer offenbar nicht enthält. Das Finanzministerium warnte indes vor möglichen Auswirkungen auf die Handelsströme. Obwohl der Standort Deutschland nach Einschätzung von Experten unter Zugzwang gerät, bergen die US-Vorschriften für Exportfirmen mit Ablegern in Amerika auch viele Vorteile.

"Mit dieser Steuerreform folgen die USA dem internationalen Trend zu sinkenden Steuersätzen", sagte der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest. "Das verschärft den Wettbewerb um die Ansiedlung von Investitionen und Arbeitsplätzen." Die Industrie warnte vor der Abwanderung deutscher Firmen nach Übersee. "Das Gesetzespaket in den USA enthält mit verbesserten Abschreibungsregelungen und Verschärfungen für grenzüberschreitend tätige Unternehmen erhebliche Anreize, Konzernfunktionen und Investitionen in die USA zu verlagern", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang. Firmen, die in den USA tätig sind, ...

