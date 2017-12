WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht in der nun beschlossenen Steuerreform "Raketentreibstoff" für die US-Wirtschaft. "Ich habe dem amerikanischen Volk große, wunderschöne Steuersenkungen zu Weihnachten versprochen. Nach der letzten Abstimmung über dieses Gesetz ist es genau das, was sie bekommen", erklärte Trump am Mittwoch in einer schriftlichen Mitteilung. "Amerika ist wieder auf der Siegerstraße, und wir wachsen wie niemals zuvor." Die Amerikaner könnten wieder sicher sein, dass die besten Tage noch vor ihnen lägen./ki/DP/men

