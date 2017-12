Neuss (ots) -



Auch in diesem Jahr fand die gemeinsam durchgeführte Weihnachtswunschbaumaktion von Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) und RCI Banque Deutschland großen Anklang bei allen Beteiligten.



Rund 150 Wünsche haben die Mitarbeiter beider Unternehmen in den letzten Wochen vom Weihnachtswunschbaum "gepflückt", um sozial benachteiligten Senioren aus Neuss sowie Kindern und Jugendlichen aus Düsseldorf einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Als Kooperationspartner konnten das Herz-Jesu-Pflegeheim in der Neusser Innenstadt und das SOS-Kinderdorf in der Landeshauptstadt gewonnen werden.



Geschenke unter dem Weihnachtsbaum sind nicht für alle Menschen selbstverständlich. Von daher hat Yanfeng Automotive Interiors vor einigen Jahren die Weihnachtswunschbaumaktion ins Leben gerufen. Die Karten hingen - anonym beschriftet - bis vor kurzem am Weihnachtsbaum, der im Eingangsbereich des Hauptgebäudes an der Jagenbergstraße 1 in Neuss steht. Die Wünsche wurden in enger Zusammenarbeit mit den beiden Institutionen ermittelt.



Die Kinder können sich über Spielzeug, Bilderbücher und Malstifte zu Weihnachten freuen. Die Senioren haben sich Kosmetika, warme Schals und Handschuhe sowie Hausschuhe, Bücher oder Pralinen gewünscht.



"Das ist ein sinnvolles Projekt, bei dem die Geschenke für Menschen, denen es nicht so gut geht, an die richtige Adresse kommen", sagt Elvira Schuster, Direktorin Personal der RCI Banque Deutschland. "Für unser Unternehmen ist soziales Engagement am Standort wichtig und auch unsere Mitarbeiter unterstützen in der Regel lieber Projekte und Institutionen vor Ort", ergänzt Julia Hering, Personalleiterin bei Yanfeng Automotive Interiors in Neuss. Entsprechenden Absatz fanden die Wunschkarten dann auch bei allen Beteiligten, was der stets "leergepflückte" Baum bewies.



Heute konnten die beiden Repräsentanten der Institutionen die liebevoll verpackten Geschenke vor Ort in Neuss entgegennehmen. Olga Slobod vom Sozialen Dienst des Herz-Jesu-Pflegeheims und Cora Müller, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit im SOS-Kinderdorf, sind von der generationsübergreifenden Aktion begeistert: "Wir freuen uns, dass sich die gemeinsame Weihnachtswunschbaumaktion so gut etabliert hat und nun mittlerweile im fünften Jahr durchgeführt wird. Sie ist bei uns schon so etwas wie Tradition und kommt unseren Schützlingen wirklich zugute."



Dass die Geschenke nun noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest bei den Beschenkten ankommen, dafür sorgen die beiden Institutionen. Die Fortführung der Aktion im nächsten Jahr ist schon beschlossene Sache. Darin sind sich alle Beteiligten einig.



Über Yanfeng Automotive Interiors



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto".



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt weltweit mehr als 33.000 Mitarbeiter an über 100 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.



Über RCI Banque Deutschland



RCI Banque Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. Unter dem Namen ihrer Geschäftsbereiche Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Nissan und Infiniti. Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht.



Seit 1947 ist RCI Banque Deutschland als eine der renommiertesten und erfahrensten Autobanken in Deutschland aktiv. In den 1970er Jahren führte das Institut die ersten Leasingangebote für Privatkunden erfolgreich in Deutschland ein und zählt zu den Wegbereitern von Niedrigzinsen und attraktiven Paketlösungen für den deutschen Markt.



Zuletzt hat das Unternehmen innovative Konzepte für die kostengünstige Anmietung von Batterien bei Renault und Nissan Elektrofahrzeugen in Deutschland eingeführt und ist seit 2013 als "Renault Bank direkt" unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet der RCI Versicherungs-Service Versicherungsprodukte online an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.



