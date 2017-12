Von Nathan Allen

BARCELONA (Dow Jones)--Der italienische Energieversorger Enel hat von der brasilianischen Regierung den Zuschlag zum Bau von drei Windparks im Nordosten des Landes erhalten. Die drei Anlagen haben eine gemeinsame Kapazität von 618 Megawatt, wie die Enel SpA mitteilte.

Enel kündigte an, rund 750 Millionen US-Dollar in den Bau der Windparks zu investieren, die etwa drei Terrawatt-Stunden Elektrizität pro Jahr generieren werden.

Dies sei bereits der zweite Vertrag im Bereich der erneuerbaren Energien, den der Konzern in dieser Woche in Brasilien unterzeichnet habe, teilte Enel mit. Die geplanten Investitionen in dem Land stiegen damit auf rund 1 Milliarde Dollar.

Die Windparks werden von einem 20-jährigen Stromabnahmevertrag mit lokalen Unternehmen unterstützt und sollen 2023 ihren Betrieb aufnehmen.

Zuvor am Mittwoch hatte Enel bereits einen Windpark in Argentinien bekannt gegeben.

