The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2017



ISIN Name



CA6539212051 NIKOS EXPLORATIONS LTD

GB00B068N088 URANIUM RES PLC LS -,001

US03879N1019 ARC LOG.PART.UTS R.L.P.I.

US68210P1075 OMEGA PROTEIN DL-,01

US7811821005 RUBY TUESDAY DL-,01