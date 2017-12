Las Palmas, Gran Canaria (ots/PRNewswire) -



Am Sonntag, dem 17. Dezember, fand in Las Palmas de Gran Canaria die lang erwartete Einweihung von Poema del Mar, einem innovativen Aquarium der Firma Loro Parque statt. Das Aquarium befindet sich neben der Kreuzfahrtschiffanlegestelle im Sanapu Dock, nur 200 Meter vom berühmten Las Canteras-Strand entfernt, und beleuchtete das Zentrum der Inselhauptstadt mit eindrucksvollen bunten Hai-Silhouetten an der Fassade des Gebäudes.



Das Aquarium ist ein modernes und besonders ambitioniertes Projekt mit einer Fläche von über 12.500 qm und mehr als 350 Arten. Besonders hervorzuheben ist das intensive Engagement für Innovation, den Erhalt der biologischen Vielfalt und hervorragende Leistungen im nachhaltigen Tourismus. Die Regierungsautoritäten der Kanarischen Inseln haben Poema del Mar als ein Projekt von "strategischem, regionalem Interesse" bezeichnet, das Gran Canaria und die gesamte Inselgruppe als eines der wichtigsten internationalen Reiseziele weltweit stärken wird.



Das neue Aquarium Poema del Mar wird weiterhin die gleiche Verpflichtung zu ausgezeichneter Qualität fortsetzen, die Loro Parque bereits unter Beweis gestellt hat. Das vorbildliche Engagement des Loro Parque für das Wohlergehen der Tiere, die Erhaltung der Biodiversität und den Schutz der Umwelt wurden durch zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen, Qualitätssiegel und andere Umweltpreise bestätigt, die Loro Parque während seiner 45-jährige Geschichte verliehen wurden. Als jüngste Anerkennung wurden Loro Parque und Siam Park von TripAdvisor als Bester Zoo und Bester Wasserpark der Welt 2017 ausgezeichnet, eine Auszeichnung, die Siam Park zum vierten Mal in Folge erhielt.



Bei einem Besuch im Aquarium Poema del Mar können Sie drei verschiedene Bereiche entdecken: oberflächennahe Meeresökosysteme, Tiefseeökosysteme und Süßwasserarten. Zu Beginn der Tour tauchen die Besucher in den "Jungle" ein, der die Landschaften und die Artenvielfalt der verschiedenen Teile der Welt zeigt. Der nächste Bereich ist das "Reef", ein gigantischer Zylinder mit 400.000 Litern Wasser und einer Vielzahl von Farben, die von Fischen und Korallenriffen erzeugt werden. "Deep Sea" ist der dritte Bereich, in dem die Besichtigung mit der größten gekrümmten Glasscheibe der Welt ihren Höhepunkt erreicht und die Besucher in Erstaunen versetzen wird.



Poema del Mar wird sich in Zusammenarbeit mit der Loro Parque Foundation, einer Organisation mit über 20 Jahren Erfahrung, mehr als 100 Naturschutzprojekten in 30 Ländern weltweit und einer bisherigen Gesamtinvestition von 17 Mio. US-Dollar auf den Meeresnaturschutz im Atlantik und die Erhaltung stark gefährdeter Arten konzentrieren.



