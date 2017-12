In der Ostukraine ist für die Feiertage erneut eine Waffenruhe vereinbart worden. Doch weil die Kämpfe vorher intensiver geworden sind, setzt der ukrainische Präsident Poroschenko mehr Soldaten in Marsch.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat eine Verstärkung der Truppen im Osten des Landes angeordnet. "Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet", sagte er am Mittwoch in Kiew. In den vergangenen Tagen hatten die von Russland unterstützten Separatisten Stellungen der Regierungstruppen mit verbotenen Grad-Raketenwerfern beschossen. Dabei waren am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...