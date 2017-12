Als wir am Dienstag unseren Beitrag zum Bitcoin, anderen Kryptowährungen und den Aussichten 2018 an die WELT - hier zu lesen - gesendet haben, konnten wir uns einen (wiederholten) kleinen Warnhinweis auf Aktien wie die Bitcoin Group nicht verkneifen. Der Beitrag erschien dann am Mittwoch, an dem die Bitcoin Group in der Spitze bis zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...