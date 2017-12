tmc Content Group AG: Rechtssache

tmc Content Group AG: Rechtssache 20.12.2017

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Die 100%ige Tochter der tmc Content Group AG, die tmc Content Group GmbH mit Sitz in Berlin, hat von ihrem grössten Lizenznehmer die Nachricht erhalten, dass es in den Jahren 2014 bis einschliesslich September 2017 zu fehlerhaften Abrechnungen sowohl gegenüber der tmc Content Group AG als auch der tmc Content Group GmbH gekommen sei. Die angeblichen Falschabrechnungen belaufen sich in der Summe auf EUR 700.993,00. Aus den vom Lizenznehmer vorgelegten Abrechnungen und Reportings war die angebliche Falschabrechnung für die tmc Gruppe zu keinem Zeitpunkt ersichtlich.

Die Gesellschaft hat dieser angeblichen Forderung bereits widersprochen und prüft die angeblichen Ansprüche intensiv nebst aller rechtlichen Schritte bzgl. eigener Schadenersatzforderungen hieraus. Soweit erforderlich, werden Rückstellung in angemessenem Umfang gebildet werden.

