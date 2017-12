Liebe Leser,

Daimler hat zuletzt einen weiteren wichtigen Kursaufschlag geschafft. Die Aktie nähert sich damit entscheidenden Kursobergrenzen immer weiter an und könnte demnächst ein neues Top erreichen. Damit wäre das Signal für mögliche Kursgewinne von über 20 % gegeben. Daimler dürfte sich also für Long-Investoren anbieten, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Konkret: Der Wert legte nunmehr auf ein Kursniveau oberhalb von 71 Euro zu. Damit konnte die Aktie ein kürzlich erreichtes ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...