Halle (ots) - Was der Kongress mit einer Hand gibt, nimmt er mit der anderen wieder. Er begrenzt die Abzugsfähigkeit von Abgaben. Das führt für Bürger in Hochsteuer-Regionen wie New York und Kalifornien de facto zu einem Anstieg der Abgabenlast. Die Senkung der Unternehmenssteuer wird durch eine massive Umverteilung von unten nach oben erkauft. Mit dieser Reform droht sich das obere eine Prozent komplett vom Rest der Gesellschaft abzukoppeln. Die Zeche zahlen künftige Generationen. Trumps Steuerpaket ist kein schönes Geschenk, sondern eine Mogelpackung.



