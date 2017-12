NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im US-Handelsverlauf einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Nachdem er rund eine Stunde nach dem Handelsstart an der Wall Street über die Marke von 1,19 US-Dollar gestiegen war, ging es wieder leicht abwärts. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke am Aktienmarkt kostete die Gemeinschaftswährung dann noch 1,1877 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1845 (Dienstag: 1,1823) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8442 (0,8458) Euro.

Ersichtliche Gründe für die Kursgewinne am Nachmittag gab es laut Händlern nicht. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Starke Daten vom Häusermarkt aus den USA stützten den Dollar nicht. Auch dass die US-Steuerreform nun beschlossen ist, bewegte die Devisenkurse kaum./ck/men

ISIN EU0009652759

AXC0281 2017-12-20/21:03