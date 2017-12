Beide Kammern des US-Kongresses haben die Steuerreform beschlossen - US-Präsident Donald Trump ist zufrieden. "We are making America great again", sagte Trump am Mittwoch in Washington vor dem Weißen Haus unter Bezug auf seinen Wahlkampfslogan.

Die Reform bringe die größte Steuersenkung seit über 35 Jahren in der USA. Es werde eine Menge neuer Jobs geben, so Trump. Zuvor hatten sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus dem Reformpaket zugestimmt. Dazu gehört unter anderem eine Senkung der Unternehmenssteuer von bisher 35 auf 21 Prozent.

Trump hatte die Reform in einem anderen Statement als "großes Weihnachtsgeschenk" bezeichnet. Nach Ansicht vieler Kommentatoren ist die Verabschiedung für Trump der bisher größte Erfolg seiner Amtszeit. Die Steuerreform steht jedoch auch in der Kritik, da sie vor allem für Unternehmen und obere Einkommensschichten Entlastungen bringen soll.