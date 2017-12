Goldman hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 31,50 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 31,20 auf 31,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Das neue Kursziel reflektiere geringere Kapitalkosten, die die höheren operativen Ausgaben überkompensierten, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

S&P Global hebt Ziel für Vonovia auf 48 Euro - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Vonovia von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Buwog stärke den Immobilienkonzern in Deutschland und Österreich, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kaufpreis sei fair.

Goldman hebt Ziel für Ceconomy auf 11,90 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ceconomy von 11,60 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine erhöhten Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie reflektierten eine niedrigere Steuerquote, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung des Elektronikhändlers spiegele das kurzfristige Wachstumspotenzial derzeit fair wider.

Deutsche Bank senkt Ziel für Dialog Semiconductor - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor von 40 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die schwache Nachfrage nach Apples iPhone, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem steige das Risiko, dass Apple künftig Chips in Eigenregie herstellen und Dialog damit aus dem Rennen sein könnte.

Warburg Research senkt Innogy auf 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Innogy nach dem Abgang von Vorstandschef Peter Terium von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das bisherige Kursziel von 42 Euro zunächst ausgesetzt. Dieser Schritt werfe Fragen hinsichtlich der Unternehmensstrategie und der mittelfristigen Ziele auf, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein neues Anlagevotum reflektiere die nur schwer vorhersehbare Geschäftsentwicklung der RWE-Ökostromtochter.

Morgan Stanley nimmt Lanxess mit 'Equal-weight' wieder auf

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Lanxess mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 64 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Im kommenden Jahr werde der Spezialchemiekonzern unter anderem mit steigenden Rohstoffpreisen zurechtkommen müssen, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch rechnet er mit soliden Gewinnaussichten. Das Abwärtspotential bei der Aktie sei gering.

Morgan Stanley hebt Ziel für K+S auf 20 Euro - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für K+S von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Nachdem der Dünger- und Salzhersteller viel Geld in sein Kaliwerk Bethune in der kanadischen Provinz Saskatchewan gesteckt hat, sei damit zu rechnen, dass die Investitionen im nächsten Jahr geringer ausfallen, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das erhöhte Kursziel für K+S begründete er unter anderem mit einem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum.

Morgan Stanley hebt Ziel für BASF auf 88 Euro - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BASF von 82 auf 88 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Die vor Kurzem unterzeichnete Absichtserklärung zur Fusion von Wintershall und Dea stifte an sich noch keinen Wert, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sichtbar werden dürfte dieser dann aber bei einem geplanten Börsengang.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für RIB Software auf 35 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für RIB Software nach weiteren Meilensteinen für das Gemeinschaftsunternehmen YTWO von 25 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Chance auf einen Erfolg des Joint Ventures liege nun bei fast 100 Prozent, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei der entscheidende Werte- und Gewinntreiber für den im TecDax notierten Hersteller von Bau- und Architektursoftware.

Warburg Research hebt Ziel für Brenntag auf 63 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 52 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des Kursanstiegs sei es für Gewinnmitnahmen noch zu früh, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für den Chemikalienhändler.

