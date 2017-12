Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Kuwait will die geplante Lieferung von Airbus-Militärhubschraubern untersuchen, was den Druck auf den europäischen Luftfahrt-Konzern weiter erhöht. Dieser kämpft aktuell mit Umbesetzungen im Management und muss sich zudem mit Korruptionsvorwürfen und anderen Anschuldigungen in zahlreichen Ländern wie den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland auseinandersetzen.

Laut einem Regierungssprecher werde ein Abkommen zur Lieferung von Militär-Hubschraubern durch die nationale Antikorruptionsbehörde sowie das State Audit Bureau auf Anfrage des Premierministers untersucht, berichtet die kuwaitische Nachrichtenagentur KUNA. Airbus wollte sich dazu nicht äußern.

Airbus hat in den vergangenen Jahren zwei Hubschrauber-Verträge mit Kuwait abgeschlossen. Nach der Bestellung von 24 Maschinen im Jahr 2015 kam eine Order über 30 weitere Maschinen im letzten Jahr hinzu. Beide Aufträge haben ein Volumen von über 1 Milliarde Dollar. Es war nicht allerdings nicht klar, welcher Deal überprüft wird oder welcher Art die Vorwürfe sind.

