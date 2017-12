Regensburg (ots) - Der Wallfahrtsort Lourdes verzeichnet bislang 69 kirchlich anerkannte Wunder. Das ist wenig angesichts von rund 7000 Heilungen, die seit der Marienerscheinung vor 160 Jahren offiziell gemeldet wurden. Die Zahl ist sogar verschwindend gering angesichts von über sechs Millionen Menschen, die alljährlich zur Grotte pilgern. Die Erfolgsquote dieses Ortes ist also denkbar gering. Ist es deshalb verrückt, dorthin zu pilgern? Nicht unbedingt. Die Hoffnung, dass es eine höhere Macht gibt, die uns beschützt, für Gerechtigkeit sorgt und im Notfall alle Gesetze der Vernunft und der Physik überwindet, ist zutiefst menschlich. Auch Todkranke hoffen noch, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Und in Stunden der Not schicken selbst Atheisten stumme Stoßgebete los. Weiß der Himmel, ob es nützt. Es hilft in jedem Fall gegen das Gefühl der Ohnmacht. Mit dem Glauben an Wunder, an Schutzengel und andere metaphysische Erscheinungen ist es ungefähr so wie mit der Homöopathie: Wenn kleine Milchzuckerkügelchen gegen Kopfschmerzen, Magenzwicken oder Traurigkeit helfen, dann ist es eigentlich egal, ob ein Wirkstoff, der Placebo-Effekt oder Selbstheilungskräfte dem Kranken auf die Beine geholfen haben. Das Ergebnis spricht - immer vorausgesetzt, dass kein Schindluder mit der Not getrieben wird - für sich.



