Tankstelle in Estland erste europäische Tankstelle mit kombinierten PEM-Elektrolyseur und H2Station Lösungen von Proton

Tankstellen in Akershus wichtige Verbindungen in Norwegens Wasserstoff-Tankstellennetz

Nel Hydrogen Solutions, Tochterunternehmen von Nel ASA (Nel, OSE:NEL) hat Verträge in Höhe von 7,71 Mio. USD für drei Wasserstofftankstellen abgeschlossen. Die erste Tankstelle setzt den Erfolg der kombinierten Proton PEM-Elektrolyseur und Nel H2Station Tankanlage fort und folgt auf den im September für die Sunline Transit Agency in Kalifornien angekündigten Vertrag in Höhe von 8,3 Mio. USD. Diese Proton PEM-Elektrolyseur/Nel H2Station Tankanlage wird für NT Bene in Pärnu, Estland, mit einer Wasserstoffkapazität von über 400 kg/Tag gebaut. Außerdem erhielt Uno-X Hydrogen AS, ein Nel ASA Joint Venture, einen Zuschuss von Enova SF für den Bau von zwei Wasserstofftankstellen in Akershus, Norwegen.

"Wir freuen uns sehr über den Verkauf der ersten kombinierte Proton PEM-Elektrolyseur und Nel H2Station Tankanlage in Europa. Dies ist eine kompakte und wettbewerbsfähige Lösung für Wasserstofftankstellen für schwere Nutzfahrzeuge in Europa", erläutert Jacob Krogsgaard SVP Nel Hydrogen Solutions. Die Wasserstofftankstelle in Estland ist für Pkw, Busse und Lkw konzipiert.

"Nel baut zwei weitere Tankanlagen in Akershus und stellt somit ein solides erstes Tanknetzwerk im Land sicher. Dieser wichtige Schritt zur Etablierung von Wasserstofftankstellen in Norwegen und treibt die für 2020 geplante flächendeckende Nutzung Wasserstoff als Treibstoff voran. Mit der Förderung des Projekts setzt die Regierung weiteres positives Signal für Wasserstoff als emissionsfreien Treibstoff für den norwegischen Transportsektor", ergänzt Jon André Løkke, CEO von Nel.

Ziel des staatlichen Unternehmens Enova SF ist es, Energieverbrauch und -produktion umweltfreundlicher zu gestalten.

"Der Markt für Tanklösungen auf Wasserstoffbasis verzeichnet weltweit ein starkes Wachstum, und dieser Tatsache tragen die norwegische Regierung und Enova erfreulicherweise Rechnung. Akershus ist Vorreiter in Bezug auf Wasserstoffmobilität in Norwegen, und wir unterstützen diese Entwicklung gern durch den Bau zwei weiterer Wasserstofftankstellen in dieser Region", fährt Løkke fort.

Weitere Informationen finden Sie unter Nel Hydrogen Fueling

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171220006145/de/

Contacts:

Für Nel ASA

Christopher Van Name, +1-914-299-0492

Director of Corporate Marketing

oder

Bjørn Simonsen, +47-971-79-821

VP Market Development and Public Relations