Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) wirbt für den Umstieg auf energiesparenden Baumschmuck. "Wer auch an Weihnachten mit der Zeit geht, schmückt seinen Baum mit modernen, effizienten Lichterketten. Mit LED-Lampen spart man Geld und trägt gleichzeitig noch zum Klimaschutz bei", sagte Zypries der "Bild".

Das mache sich besonders an Weihnachten bemerkbar, wenn deutschlandweit rund 17 Milliarden Lämpchen leuchten, so die Ministerin. "Fünf ältere Lichterketten verursachen in sechs Wochen Vorweihnachtszeit ungefähr 25 Euro an Stromkosten - mit LED-Lichterketten sind es nur 3,60 Euro. Ein Umstieg von alten Glühbirnen auf LEDs zahlt sich also aus - für jeden einzelnen und für das Klima."