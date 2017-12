JSR Life Sciences (JLS) gab heute bekannt, dass die JSR Corporation zugestimmt hat, Crown Bioscience International (TPEx: Ticker 6554) bei 12 Milliarden New Taiwan Dollar zu kaufen, ein weltweit tätiges Unternehmen für die Wirkstoffforschung und -entwicklung, das translationale Plattformen für die fortgeschrittene Forschung in den Bereichen Onkologie, Entzündungen, kardiovaskuläre und Stoffwechselkrankheiten bereitstellt. Diese Übernahme markiert JSRs bisher größte auf Biowissenschaften konzentrierte Investition, um die Ausweitung des Portfolios des Unternehmens auf branchenführende Auftragsforschungs- und -entwicklungskapazitäten auszuweiten sowie auf die Fähigkeit, wirkungsvolle Lösungen für Pharma zu entwickeln.

CrownBio verfügt als renommierte Contract Research Organization (CRO) über weitreichende Branchenbeziehungen und eine globale Präsenz, die die bereits bestehende globale Präsenz von JSR ergänzen wird. Nach Abschluss der Übernahme wird JSR Life Sciences über eine umfassende Palette integrierter Funktionen verfügen, die von der reinen Forschung über die Arzneimittelforschung, die Entwicklung von Diagnostika, die Entwicklung von Zelllinien und die Prozessentwicklung bis hin zur GMP-Herstellung reichen.

"Wir positionieren uns als klare Wahl für innovationsorientierte strategische Partnerschaften", sagte Eric R. Johnson, President der Life Sciences Division von JSR. "CrownBio und sein wissenschaftsreicher Ansatz sind ideal, um dieses Ziel zu unterstützen. Wir bringen innovative Kompetenzen zusammen, die zu besseren Lösungen für die Pharmaindustrie führen und die Fähigkeit verbessern, Therapeutika auf den Markt zu bringen."

Mit dem fortschreitenden Fokus auf personalisierte Medizin werden CROs zu wissenschaftlichen Führern. Translationale Plattformen, Bioinformatik und Modellierungsfähigkeiten, wie CrownBios von Patienten abgeleitete Xenograft-Modelle (PDX), werden für die Entwicklung und Kommerzialisierung von Diagnostika und Therapeutika von grundlegender Bedeutung. Die Prognose von JSR, basierend auf Rücksprache mit dem CrownBio-Managementteam, sieht vor, dass das Unternehmen im Jahr 2018 eine Umsatz- und EBITDA-Marge von 90 bzw. 20 Mio. USD erzielt, wobei diese projizierten Finanzinformationen von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen können.

JSR hat in den letzten Jahren umfangreiche M&A-Aktivitäten durchgeführt. Die Übernahme der Vertragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation KBI Biopharma, Inc. und der MBL Corporation im Jahr 2015 sowie die Akquisition von Selexis SA, einem Pionier in der Entwicklung von Säugetierzelllinien, im Jahr 2017 sind ein starker Technologiemotor für Innovationen.

JSR sieht vor, dass die Entwicklungskapazitäten von CrownBio den Beitrag von JKiC, dem japanischen Kollaborationszentrum für Industrie, Hochschule und Medizin, verbessern werden, indem die Werkzeuge und das Know-how zur Verfügung gestellt werden, um Spitzenforschung auf die Medikamente von morgen zu übertragen.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience ist ein global tätiges Unternehmen für Lösungen zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Entzündungen, kardiovaskuläre und Stoffwechselkrankheiten anbietet. Dank seinem umfangreichen Portfolio an relevanten Modellen und prädiktiven Tools versetzt Crown Bioscience seine Kunden in die Lage, hervorragende klinische Kandidaten bereitzustellen.

Über die JSR Corporation

Die JSR Corporation ist ein multinationales Unternehmen mit forschungsorientierter Organisation, das enge Kooperationen mit führenden Innovatoren in einer Reihe von Branchen eingeht, die ein Schlüssel für das gegenwärtige und zukünftige Wohlergehen der menschlichen Gesellschaft sind: Biowissenschaften, synthetische Kautschuke, elektronische Materialien, Bildschirm- und optische Materialien. Die JSR Corporation führt ihr globales Geschäft im Bereich Biowissenschaften über die JSR Life Sciences Business Division durch. JSR Life Sciences stellt der Biotech-Industrie sowohl direkt als auch über ihre Tochtergesellschaften Medical Biological Laboratories Co. Ltd., KBI Biopharma, Inc. und Selexis SA spezialisierte Materialien, Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.

