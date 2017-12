Die Monnit Corporation (www.monnit.com) hat heute die internationale Verfügbarkeit ihrer IdD-Lösung ALTA für Unternehmen bekannt gegeben. Zusätzlich zu den aktuellen FCC- und IC-Zertifizierungen für ALTA-900-MHz-Produkte (für den Einsatz in den USA und in Kanada) hat ALTA die europäische CE/ETSI-Zulassung für 868-MHz- und 433-MHz-Produkte erhalten, die somit für den weltweiten Einsatz tauglich sind. ALTA-Produkte sind nachweislich mit weltweit geltenden gesetzlichen Leistungs-, Sicherheits- und Umweltschutzauflagen konform.

"Unsere internationalen Geschäftspartner haben überwältigendes Interesse an der ALTA-Produktlinie gezeigt", so Monnit-CEO Brad Walters. "Wir freuen uns über die vollständige Zertifizierung von ALTA für den weltweiten Einsatz auf 868- und 433-MHz-Frequenzen und können mit der Lieferung an unsere internationalen Geschäftspartner und Kunden beginnen."

ALTA-Produkte bieten eine viermal größere Funkreichweite (über 1.000 Fuß, ohne direkte Sichtverbindung) und eine bedeutend höhere Batterielebensdauer (über 10 Jahre mit zwei AA-Batterien) als herkömmliche Sensoren. ALTA-Produkte basieren außerdem auf der neuen Sicherheitsstufe Encrypt-RF von Monnit, die über 256-Bit-Austausch und AES-128-CTR für alle Datenübertragungen verfügt. Weitere Eigenschaften sind: integrierter Speicher zur Datenaufzeichnung, falls der Sensor außerhalb der Reichweite liegt, sowie Updates über Funk, die eine Fernaktualisierung der Produkte beim Erscheinen neuer Fehlerbehebungen oder Eigenschaften erlauben.

Alle Funksensoren von Monnit kommen mit der kostenlosen Online-Sensorüberwachung iMonnit mit SMS- und E-Mail-Benachrichtigung. Weitere Informationen über die ALTA-Sensoren, die Gateways und die Fernüberwachungssoftware von Monnit erhalten Sie telefonisch unter (801) 561-5555 oder im Internet unter www.monnit.com/alta.

Monnit stellt ALTA-Produkte für OEM und Wiederverkäufer durch das Geschäftspartnerprogramm IoTvantage bereit, das Mengenrabatte sowie privates Branding von Funk-Hardware und Online-Überwachungssoftware erlaubt. Weitere Informationen finden Sie unter www.monnit.com/partner.

Über die Monnit Corp.

Monnit ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Konzeption und Herstellung von kostengünstigen und schlüsselfertigen Überwachungslösungen für Gewerbe, Industrie und Verbraucher und ist von CRN für seine Innovationen, Geräte, Analyse- und Infrastrukturlösungen, die für einen grundlegenden Wandel und eine Verbesserung unseres Arbeits- und Lebensstils gesorgt haben, als eines der "15 coolsten Unternehmen für IdD-Hardware" ausgezeichnet worden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171220006190/de/

Contacts:

Monnit Corp.

Matt Moulton, 801-561-5555

press@monnit.com