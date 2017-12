BERLIN (dpa-AFX) - Der Energieverbrauch in Deutschland ist in diesem Jahr um 0,8 Prozent gestiegen. Das ergab eine Vorausberechnung der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB), die am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurde. Für den Anstieg des Energieverbrauchs auf 461,5 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten sei vor allem die gute Konjunktur verantwortlich, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft.

Dabei hätten sich die Anteile am nationalen Energiemix verschoben. Mineralöl und Erdgas sowie die erneuerbaren Energien konnten ihre Anteile am Energieverbrauch erhöhen, während es bei der Kernenergie und der Steinkohle zu deutlichen Rückgängen kam. Die energiebedingten CO2-Emissionen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert./egi/DP/zb

