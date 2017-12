DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" (Düsseldorf) schreibt zu Trumps Steuerreform:

Bisher pflegten die USA ein unrealistisches und zum Teil selbstherrliches Steuersystem, das auf alle Einnahmen der Firmen in der Welt eine Steuer von 35 Prozent erhob. Der Effekt war so vorhersehbar wie verzerrend: Die meisten Firmen zahlen gar nichts, weil sie das Geld nie in die USA holten und damit dem Fiskus entzogen. Laut Goldman Sachs häuften sie 2,5 Billionen Dollar an, die in diversen Niedrigsteuerländern schlummern. Der Effekt der Steuerreform wird sich in den USA bemerkbar machen. Unternehmen werden dort mehr investieren und Arbeitsplätze schaffen. Aus dem hässlichen Entlein wird der schöne Schwan. Der Preis erscheint aber hoch: Den USA entgehen laut dem Steuerausschuss des US-Kongresses auf Sicht von zehn Jahren rund eine Billion Dollar. Das fehlende Geld wird sich in allen Politikbereichen schmerzhaft bemerkbar machen. Das Leben ist nicht immer ein Märchen mit einem Happy End, wie Republikaner noch feststellen werden./ra/DP/mis

AXC0021 2017-12-21/05:35