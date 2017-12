Huber Einkauf mit Sitz im österreichischen Pflach, wenige Kilometer von Füssen entfernt, agiert vorwiegend im süddeutschen Raum, in Österreich und der Schweiz. Die Kernkompetenz des Beschaffungs-Dienstleisters liegt im Einkauf von Verpackungsmaterialien, Zusatzstoffen sowie nicht-produktrelevanten Materialien (NPR) und Dienstleistungen. Zuerst wird gemeinsam mit dem Kunden und den Spezialisten des Dienstleisters eine Bedarfsanalyse der eingesetzten Packmittel auf der Basis von Mustern, Spezifikationen und Mengen durchgeführt. Anhand dieser Grunddaten führt Huber Einkauf eine elektronische Ausschreibung durch, vergleicht Angebote, begutachtet und bewertet Lieferanten und verhandelt im Auftrag des Kunden. Durch die Integration des Einkaufsvolumens der einzelnen Kunden in das Gesamtvolumen des Beschaffungs-Dienstleisters können in den einzelnen Warengruppen "Pakete" geschnürt werden - dadurch lassen sich beim Lieferanten bessere Preise erzielen. Es geht aber um mehr als den reinen Warenpreis: Huber Einkauf ist auch ein Fachmann zur Optimierung der gesamten ...

